Леонид Пасечник поздравил представителей Русского мира с Днем Государственного флага России

Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник опубликовал поздравление с Днем Государственного флага России на своей странице в Твиттер.
- Поздравляю представителей Русского мира с великим праздником - Днем российского флага! Для каждого из нас - это триколор родной страны, олицетворяющий мир, добро и свободу. С праздником, братья! - написал лидер Республики.
Также Леонид Иванович поблагодарил Россию за помощь. 22 август 2014 года в Луганск был доставлен первый гуманитарный конвой из Российской Федерации.
- Неоценимую помощь братское государство оказывает нам до сих пор. Спасибо, Россия! – отметил Глава государства.
Напомним, первый гумконвой из России доставил в Республики Донбасса более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи.
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