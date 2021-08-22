Леонид Пасечник поздравил представителей Русского мира с Днем Государственного флага России

Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник опубликовал поздравление с Днем Государственного флага России на своей странице в Твиттер.

- Поздравляю представителей Русского мира с великим праздником - Днем российского флага! Для каждого из нас - это триколор родной страны, олицетворяющий мир, добро и свободу. С праздником, братья! - написал лидер Республики.

Также Леонид Иванович поблагодарил Россию за помощь. 22 август 2014 года в Луганск был доставлен первый гуманитарный конвой из Российской Федерации.

- Неоценимую помощь братское государство оказывает нам до сих пор. Спасибо, Россия! – отметил Глава государства.

Напомним, первый гумконвой из России доставил в Республики Донбасса более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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