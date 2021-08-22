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Политика22 августа 2021 11:26

ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР

Применялись гранатометы и стрелковое оружие
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

ВСУ продолжают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огонь попали районы горловского поселка Доломитное, села Безыменное на юге Республики, а также район Донецкого аэропорта, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики вели обстрелы с использованием гранатометов и стрелкового оружия.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – девять единиц, - рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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