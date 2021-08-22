Глава ДНР Флаг России над Донбассом – это символ нашего единства и неразделимости

Российский флаг над Донецком Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем Государственного флага России.

- Флаг России над Донбассом – это символ нашего единства и неразделимости, - сказал Денис Владимирович. - Российский триколор был поднят над шахтерским краем в 2014 году: таким образом жители выразили свою историческую принадлежность к России и русскому народу.

Пушилин отметил, что сотни тысяч российских граждан, которые живут в Донбассе, включены в культурную, образовательную, экономическую и политическую системы России.

- Мы получаем образование по российским стандартам, имеем возможность пользоваться государственными услугами и участвовать в выборах, в полной мере реализуя свое избирательное право, - говорит Глава ДНР. - Мы продолжаем бороться с украинской агрессией, преодолевать последствия русофобской политики Киева, и поддержка со стороны Российской Федерации добавляет нам сил.

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