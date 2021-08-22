За сутки коронавирус в ЛНР выявили почти у ста жителей

За все время зарегистрировано 8299 зараженных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР за сутки выявили еще у 98 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 22 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 8299, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 69 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 6609 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 12 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 785 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 905 пациентов.

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