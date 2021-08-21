Погода в Донецке: 22 августа будет облачно и до +28 градусов

В Донецке будет облачно и без осадков Фото: Юрий СОБОЛЕВ

22 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха утром +18…+20 градусов. Днем – до 28 градусов. Вечером +20…+23 градуса. Северный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В народе дата получила название Мирон-ветрогон. Обычно день был примечателен сильными вихревыми ветрами. Считалось, если день жаркий, то осень будет теплой. Если дождливый – дождливой. Каков Ветрогон – таким и январь будет. Если ненастье в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до Бабьего лета. Северный ветер дует – к похолоданию. Если в полдень на реке ряби не видно, то осень будет теплой, а зима – мягкой.

По прогнозам синоптиков 23 августа погода существенно не изменится. Температура ночью 15-18 градусов тепла. Днем + 28 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непубличный Захарченко: Первый Глава ДНР в свободное время любил слушать бардовские, шахтерские и военные песни

О малоизвестной стороне жизни Александра Владимировича рассказала «Комсомолке» директор Донецкого дома работников культуры Майя Борисовна Калиниченко (подробнее)