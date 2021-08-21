Глава ДНР приехал на 800-летие Нижнего Новгорода

Денис Пушилин пожелал жителям Нижнего Новгорода дальнейшего развития и процветания. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Нижний Новгород, который сейчас празднует свое 800-летие. Пушилин поздравил жителей с юбилеем города. И отметил, что Нижний Новгород оказывал и продолжает оказывать помощь Республике, в частности Енакиево и Харцызску.

Глава ДНР подчеркнул, что не мог не откликнуться на приглашение прикоснуться к многовековой истории нашей общей Родины.

- Основанный как форпост при продвижении славян по течению Волги, Нижний Новгород видел падение Киева от рук татаро-монголов и становление Москвы как нового центра Руси. Богатой историей окутаны древние стены Нижегородского кремля, который не был взят ни разу за все время своего существования. Именно здесь в 1611 году Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский организовали народное ополчение для освобождения Москвы и всей России от поляков и литовцев, - написал Пушилин на своей странице в соцсети.

Он пожелал жителям Нижнего Новгорода дальнейшего развития и процветания.

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