На Украине подсчитали, сколько денег должны пенсионерам ДНР и ЛНР

Зв своими пенсиями пожилые люди вынуждены ездить из республик на Украину. Фото: ГМ «Пролиска»

Пенсионерам, проживающим на территории республик Донбасса на начало 2021 года задолжали 83 млрд гривен (224 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.

Из этой суммы 11 млрд гривен могут истребовать дончане и луганчане, которые зарегистрированы на Украине в качестве переселенцев. Отмечается, что задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не соизволило утвердить порядок социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Также у Киева нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Накопившиеся долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы для ПФУ составили 1,1 млрд гривен.

При этом долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед переселенцами на начало этого года составили 7,8 млрд гривен.

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