Профсоюзный лидер ЛНР: Зеленский начал с угольной отрасли уничтожение всей промышленности Украины

Константин Бутримов предсказал последствия «Зеленой сделки» Украины с Евросоюзом. Фото: ЛИЦ

Десятки тысяч семей украинских шахтеров останутся без источника доходов из-за решения президента Украины Владимира Зеленского закрыть угольные шахты. Об этом на прошедшей в Луганске научно-практической конференции «300 лет освоению Донбасса» заявил зампредседателя Федерации профсоюзов ЛНР Константин Бутримов.

Речь идет о так называемой «Зеленой сделке», по которой Украина взяла на себя обязательство в ближайшее время прекратить использование всех ископаемых источников энергии, в частности уголь, и перейти в основном на «зеленую энергетику».

- Это закрытие всех шахт и истребление шахтеров как класса. Десятки тысяч семей останутся без источника доходов. Целые города и шахтерские поселки придут в упадок, - предсказал Бутримов последствия «Зеленой сделки».

Он считает, что Зеленский начал с угольной отрасли уничтожение всей промышленности Украины. И через 10 лет незалежная превратится в аграрное государство.

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