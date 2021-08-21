На Украине задержали предпринимательницу из Донецка, которая вывозила в Республику крупные партии продуктов и медикаментов

Сотрудники спецслужбы задержали жительницу Донецка в Днепропетровской области. Фото: СБУ

В СБУ отчитались о «пресечении канала» поставок из Украины в ДНР продуктов питания и медикаментов. Организовали коммерческую схему две жительницы Донецка. Одну из них задержали в Днепропетровской области, когда она приехала для переговоров с партнерами.

Схема просуществовала почти два года, а ежемесячный оборот товаров достигал миллиона долларов. Продукты питания украинского производства и медикаменты известных иностранных брендов везли в ДНР под видом экспорта в страны Евросоюза транзитом через Россию.

После пересечения российской границы маршрут отправлений резко менялся с Европы на территорию неподконтрольного Киеву Донбасса. При этом налоги и сборы дончанки платили в казну ДНР. За такое в незалежной судят по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). Наказание – от 8 до 15 лет лишения свободы.

Уж лучше бы предпринимательницы из Донецка возили товары из России и не связывались с незалежной.

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