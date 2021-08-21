В ДНР ввели дисциплинарное наказание за ненадлежащее исполнение поручений Главы Республики

Изменения были приняты в двух чтениях единогласно 70 депутатами, присутствующими на заседании Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Депутаты Народного Совета ДНР на пленарном заседании 20 августа внесли изменения в законы «О Правительстве» и «О системе государственной службы». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документом предусматривается наложение дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на должностных лиц обязанностей или поручений Главы Донецкой Народной Республики.

- Изменения направлены на повышение эффективности госуправления, укрепление дисциплины при выполнении поручений и задач, – отметил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

Изменения были приняты в двух чтениях единогласно 70 депутатами, присутствующими на заседании. Документ вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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