В ДНР снова обрушилась крыша многоэтажки

Крыша провалилась, когда на ней сложили слишком много строительных материалов. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 21 августа, в 12 часов дня в селе Розовка Шахтерского района обрушилась часть крыши пятиэтажного дома по улице Островского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

- Было обнаружено, что в результате складирования строительных материалов на кровле дома произошло обрушение двух железобетонных плит кровли. Погибших, пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из подъезда 23 жильцов. Коммунальными службами перекрыто водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Сотрудники полиции не пускают граждан в подъезд, в котором проводятся аварийно-восстановительные работы.

Кстати, за месяц в ДНР это второй такой случай. 11 августа частично обрушилась кровля девятиэтажного жилого дома в Центрально-Городском районе Горловки. И там тоже по причине размещения на крыше большого количества стройматериалов, которые подняли наверх для ремонта.

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