В ДНР вслед за Россией ждут разрешения на применение «Спутника Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет

Недавно в ДНР завезли две партии вакцины «Спутник Лайт» Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав России разрешил использование вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей. Этой новостью поделилась депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет, - сказал Мурашко журналистам по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

- У меня прямо дежавю. Может и у нас отменят ограничение на применение вакцины «Спутник Лайт»? Я как раз в пятницу уже отправила депутатское обращение в Минздрав по поводу вакцинации тех, кому за 60... Хотя думаю, в Минздраве тоже об этом думают, - написала на своей странице в соцсети Селиванова.

В Минздраве ДНР пока не комментируют новость. Но, думается, это только вопрос времени.

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