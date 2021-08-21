В пятницу через гуманитарный коридор под Донецком пропустили почти 600 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в пятницу, 20 августа, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 582 человека и 110 автомобилей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущено 65 автомобилей и 339 человек. На территорию Украины выехали 45 автомобилей и 243 человека. За оказанием помощи обратилось 76 человек, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ежедневно ездить на Украину через территорию России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: «Ощадбанк» массово закрывает отделения на подконтрольной Киеву территории Луганщины

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что это обернется большими трудностями для жителей ЛНР, которые получают украинские пенсии (подробнее)