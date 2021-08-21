Из-за аварии на юге ДНР два района остались без электричества

Электрики в течение трех с половиной часов устранили аварию. Фото: МинУЭ ДНР

20 августа Новоазовский и Тельмановский районы на юге ДНР на несколько часов остались без электричества из-за аварии на высоковольтной подстанции. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики.

- В 16.00 в поселке городского типа Тельманово произошла авария на подстанции 110 кВт «Тельманово». Без электроснабжения полностью остались Новоазовский район (12916 абонентов) и Тельмановский район (12859 абонентов), - говорится в сообщении.

В тот же день в 19.20 электроснабжение двух районов было восстановлено.

Кстати, вчера во второй половине дня Гидрометцентр МЧС ДНР предупредил о грозе на территории Донецкой Народной Республики и в Донецке. Был объявлен уровень погодной опасности желтый.

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