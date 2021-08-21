В дорожной аварии в Макеевке пострадало четверо человек, из них двое детей

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Кирова, которая проходит рядом с металлургическим заводом. Фото: МВД ДНР

20 августа на улице Кирова кировского района Макеевки произошло столкновение грузового автомобиля УРАЛ с автомобилем ВАЗ 2106. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле пострадало четверо человек, из них двое детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки извлекли из автомобиля четверых пострадавших. Водителю автомобиля, гражданину 1994 г.р. и девочке 2010 г.р. была оказана доврачебная медицинская помощь. Спасенные госпитализированы в медицинские учреждения Макеевки. Мальчик 2016 г.р. и женщина 1991 г.р., после осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи в госпитализации не нуждались, - говорится в сообщении.

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