Погода в Донецке: 21 августа ожидается мелкий дождь, который после обеда усилится

В Донецке ожидается пасмурная погода Фото: Алина Ефименко

На протяжении всего дня 21 августа небо в Донецке будет покрыто облаками, тем не менее солнечные лучи иногда будут из-за них проглядываться. Также, по прогнозам синоптиков, ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться.

Температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов ночью, а днем от +26 до +28 градусов. Скорость воздушных потоков составит 3 – 8 метров в секунду. Дуть ветер будет в западном направлении. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 21 августа почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон. Считалось, что в этот день бывают сильные ветры. Кроме того, наши предки заметили, что погода на 21 августа указывает на то, какой будет январь.

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