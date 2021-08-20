В Снежном из братской могилы извлекли останки десяти человек, ставших жертвами украинской агрессии в 2014 году

В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Группа экспертов Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести и поиску мест захоронений 18 августа начала процесс эксгумации тел погибших из братской могилы на кладбище «Овсяное» города Снежное. На сегодняшний день извлечены останки десяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

Тела погибших направлены в специализированные учреждения, где отбираются образцы для проведения экспертиз по идентификации личностей. После этого останки будут перезахоронены.

— Мероприятия проходят с целью розыска лиц, пропавших без вести и поиска мест захоронений тел для установления их судеб. В работе Межведомственной комиссии помимо представителей Генеральной прокуратуры, задействованы Народная милиция, аппарат Уполномоченного по правам человека ДНР, представители МВД и судебно-медицинские эксперты, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что извлечение останков проходит в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Следователи тщательно документируют этот процесс, опрашивают свидетелей и родственников погибших.

Напомним, что братская могила на кладбище «Овсяное» – это стихийное захоронение, которое появилось в первые годы войны. Тогда украинская армия прицельно обстреливала город и его окрестности. По предварительным данным только в одной такой могиле находятся останки более 50 местных жителей.

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