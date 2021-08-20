Глава ДНР Денис Пушилин стал почетным гражданином города Шахтерска. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Главе ДНР Денису Пушилину было присвоено звание «Почетного гражданина города Шахтерска». Жители города отметили высокий личный вклад руководителя государства в решении социально значимых вопросов и его поддержку городских инициатив в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

— За высокий личный вклад в решение социально значимых для жителей города вопросов, поддержку городских инициатив в сфере экономики, культуры и образования и в связи с празднованием Дня города Шахтерска Денису Пушилину было присвоено звание «Почетный гражданин города Шахтерска, — говорится в сообщении.

Также за добросовестный труд и профессионализм в работе были награждены жители города, которые трудятся в разных сферах.

Напомним, вчера, 19 августа, Денис Пушилин присвоил Шахтерску почетное звание «Города воинской славы». Глава ДНР отметил подвиг жителей города в годы Великой Отечественной войны и военных действий 2014 года.

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