Число заболеваний коронавирусом в ЛНР достигло больше восьми тысяч

Больше ста случаев заболевания COVID-19 выявлено в ЛНР Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Медики в Луганской Народной Республике обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступили 119 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 20 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 8116, — говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 6471 человек. Также с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 756 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности. В связи с этим был принят ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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