В обстреле Старомихайловки было повреждено ограждение жилого дома

В результате обстрела Старомихайловки было повреждено ограждение жилого дома [архивное фото] Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся по населенным пунктам ДНР на трех направлениях. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина); Старомихайловка, Ленинское. Применялось следующее вооружение: АГС – 1 раз (18 гранат), СПГ – 1 раз (8 гранат), СПГ - 1 раз (7 гранат). Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела Старомихайловки было повреждено ограждение жилого дома. Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано.

Представительство ДНР в СЦКК в очередной раз попыталось задействовать координационный механизм для оперативного установления режима прекращения огня. Но все запросы были проигнорированы украинской стороной. На все обращения приходил неизменный ответ: «обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем».

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