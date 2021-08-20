ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР

Обстрелу подвергся район поселка городского типа Калиново. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки один раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что огонь по поселку боевики открыли в 22.20 из подконтрольного им населенного пункта Новозвановка. В зоне опасности оказался поселок городского типа Калиново. Обстрел велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. Всего было сделано три выстрела.

Кроме того, Представительства ЛНР в СЦКК зафиксировало, что ВСУ использовали комплекс радиоэлектронной борьбы ТСI737 вблизи жилого района населенного пункта Новотошковское. Об этом также свидетельствует отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что в Донбассе уже год действуют дополнительные меры для контроля перемирия. Однако киевские силовики продолжают нарушать их условия. В том числе по-прежнему открывают огонь по Народным Республикам, проводят разведку, используют летательные аппараты и размещают свое вооружение в населенных пунктах и их окрестностях.

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