В ДНР заговорили о повышении стипендий студентам

От молодежи в Республике ждут не только вопросы, но и предложения, инициативы. Фото: официальный сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике хотят повысить стипендию студентам. Вопрос уже рассматривается на уровне Правительства ДНР. Об этом заявил руководитель Республики Денис Пушилин во время проведения молодежного форума «Море - Лес» на юге страны.

- Уже стоит задача перед профильным вице-премьером рассмотреть возможность повышения стипендий, - сказал лидер государства в разговоре с молодыми людьми.

Денис Пушилин отметил, что этот вопрос стал еще актуальнее в свете поставленной в Республике задачи повысить зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные пособия до уровня выплат Ростовской области к 1 января 2022 года.

- Со стипендиями нужно тоже двигаться в этом направлении, - считает руководитель страны.

Напомним, в приморском поселке Седово проходит масштабный форум молодежи Донбасса «Море - Лес». Его участниками стали молодые люди из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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