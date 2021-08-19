Денис Пушилин подтвердил, что будет голосовать на предстоящих выборах в Госдуму РФ

О своем решении лидер государства заявил во время проведения молодежного форума в Седово. Фото: официальный сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин будет голосовать на предстоящих выборах депутатов в Государственную Думу РФ. Об этом лидер страны заявил во время проведения молодежного форума «Море -Лес» в приморском поселке ДНР Седово.

- Хочу оставить себе определенную возможность, чтобы я мог в день голосования, исходя из обстоятельств и моего графика, проголосовать очно. Но если возникнут определенные неотложные дела, возможно - заочно. Но голосовать буду однозначно, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель Республики отметил, что уже завел аккаунт на российском портале Госуслуг.

Напомним, об аналогичном решении заявил ранее и Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем интервью российскому информагентству ТАСС.

- Как и сотни тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, воспользуюсь своим избирательным правом и буду голосовать. Тем более, что у нас есть возможность сделать это дистанционно, - отметил он в разговоре.

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