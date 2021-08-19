ДНР и ЛНР могут подключить к российской платежной системе

Российский рубль уже давно стал основной денежной единицей в республиках Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Государственной Думе РФ могут поднять вопрос о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик к российской платежной системе «Мир». Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров во время форума молодежи «МОРЕ-ЛЕС», который проходит в приморском поселке ДНР Седово.

- Эта платежная система была создана для России, для наших партнеров, союзников и друзей. Мы с коллегами этот вопрос уже задавали на профильном комитете, Приднестровье подключили. Такая же система должна прийти в Донецкую и Луганскую Республики для того, чтобы мы с вами работали в общем финансовом поле, - считает Туров.

Российский политик заявил, что хочет инициировать рассмотрение этого вопроса в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сразу же после окончания предстоящих выборов в Государственную Думу.

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