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Политика19 августа 2021 17:05

В поселке Старомихаловка под Донецком зафиксированы повреждения от обстрела ВСУ

Противник вел огонь со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровка
Ирина ДМИТРИЕВА
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Пострадало ограждение жилого дома (архивное фото)

Пострадало ограждение жилого дома (архивное фото)

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Старомихайловке, расположенной к западу от Донецка, сообщили о повреждениях в поселке после очередного обстрела ВСУ. На этот раз пострадало ограждение жилого дома по адресу: улица Коцюбинского, 42. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел велся со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровка в 11.40, применялся гранатомет, - уточнили наблюдатели.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ДНР шесть раз. В зону обстрелов противника попали окрестности поселков Жабуньки и Крутая Балка на донецком, поселка Доломитное на горловском и сел Ленинское и Белая Каменка на мариупольском направлениях. По ним были выпущены с полсотни боеприпасов. Большинство - из крупнокалиберного оружия.

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