В поселке Старомихаловка под Донецком зафиксированы повреждения от обстрела ВСУ

Пострадало ограждение жилого дома (архивное фото)
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
В Старомихайловке, расположенной к западу от Донецка, сообщили о повреждениях в поселке после очередного обстрела ВСУ. На этот раз пострадало ограждение жилого дома по адресу: улица Коцюбинского, 42. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Обстрел велся со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровка в 11.40, применялся гранатомет, - уточнили наблюдатели.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ДНР шесть раз. В зону обстрелов противника попали окрестности поселков Жабуньки и Крутая Балка на донецком, поселка Доломитное на горловском и сел Ленинское и Белая Каменка на мариупольском направлениях. По ним были выпущены с полсотни боеприпасов. Большинство - из крупнокалиберного оружия.
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