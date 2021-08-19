Из стихийного захоронения в Снежном достали тело с пулевым ранением в голову

На поверхность извлекли 4 тела погибших Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из стихийного захоронения в Снежном, где сегодня приступили к эксгумации останков жертв украинской агрессии, достали первые тела. По предварительной оценке, эти люди погибли летом 2014 года в результате боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения ДНР Дмитрий Калашников.

- На данный момент мы подняли четыре тела. На захоронении они не подвергались судебно-медицинскому исследованию, у них не производилось вскрытие и на них не выдавались врачебные свидетельства о смерти, - рассказал он.

Дмитрий Калашников также отметил, что все останки сохранились преимущественно в виде скелетов. На одном из них (эксперты подтвердили, что это мужчина) обнаружили пулевое отверстие в черепе, у другого - следы минно-взрывных травм конечностей и обгорелости.

Напомним, сегодня в ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил. Первые вскрытия захоронений проходят на кладбище поселка Овсяное в городе Снежное. Предполагается, что в этом месте были похоронены больше 50 человек. Сейчас извлечением их тел занимаются специалисты.

Читайте также

ДНР готова оказать ЛНР всевозможное содействие в идентификации останков жертв украинской агрессии

Об этом заявила Руководитель Межведомственной комиссии ДНР по розыску лиц, пропавших без вести Дарья Морозова (подробнее)