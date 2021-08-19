Коронавирусом в ДНР заразились за день 276 человек

У части пациентов диагноз установили по результатам анализов Фото: Павел МАРТИНЧИК

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике зафиксировали 276 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, еще 21 человек скончался. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 18 августа медики провели 1348 исследований, в ходе которых выявили 257 случаев заболевания и у 19 пациентов диагноз «COVID-19» они установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 163 человека. А у 209 пациентов, обратившихся за медицинской помощью, врачи обнаружили пневмонию. В больницы госпитализировали 136 человек.

С учетом всех данных, на сегодняшний день в Республике зарегистрированы 53086 случаев заражения населения COVID-19. Продолжают лечение в стационарах и амбулаториях 5544 человека, полностью выздоровели 43648 пациентов, умерли от ковида 3894 жителя ДНР.

Читайте также

В ЛНР прибыла гуманитарная помощь ООН и Красного Креста

На территорию Республики прибыло 19 грузовых машин (подробнее)