В Снежном начали раскопку одного из самых массовых стихийных захоронений жертв украинской агрессии

Над эксгумацией тел работают судмедэксперты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На кладбище «Овсяное» в Снежном эксперты-криминалисты приступили к извлечению останков людей, ставших жертвами боевых действий в Донбассе. По предварительным данным, здесь захоронены около 50 человек.

- До настоящего времени о таких масштабных захоронениях еще не сообщалось. Это место представляет собой большую братскую могилу, где покоятся как гражданские, так и военные люди. О нем сообщили местные жители, - рассказали в межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе.

В настоящее время на месте захоронения работают 5 человек. На раскопках присутствуют также омбудсмен Республики, руководитель межведомственной комиссии Дарья Морозова, судмедэксперты, представители Генпрокуратуры и администрации города.

Сообщается, что извлекать останки жертв будут поэтапно. Вначале поднимут наверх около десяти тел. После направят их в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования генетического материала, а затем передадут родственникам для захоронения.

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