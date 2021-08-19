В ЛНР объявили о военных сборах резервистов

Подготовкой запасников займутся в Народной милиции. Фото: УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике объявили об очередных военных сборах резервистов. Их проведут с 23 по 27 августа. Соответствующий указ уже подписал Глава Республики Леонид Пасечник.

Ожидается, что в сборах задействуют порядка одной тысячи человек, которые приписаны к составу резервных формирований. Подготовкой запасников займутся в Народной милиции. Для комплектования подразделений, воинских формирований и органов ей предоставят транспорт.

- Привлечь к проведению сборов 72 единицы транспортных средств, - гласит указ.

В тексте документа также говорится о том, что руководство предприятий, организаций и учреждений Республики должно будет сохранить за работниками, призванными на военные сборы, рабочие места и зарплату. А командованию Народной милиции предписано обеспечить выполнение всех необходимых пропидоэпидемических мер - в том числе соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование защитных масок и перчаток.

Сообщается, что сборы проведут в целях подготовки и совершенствования навыков запасников.

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