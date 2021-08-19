Жертвами коронавируса в ЛНР стали еще 12 человек

Опасный вирус продолжает отбирать жизни людей
Фото: Артем КИЛЬКИН
Опасный вирус продолжает отбирать жизни людей. За минувшие сутки жертвами COVID-19 в Луганской Народной Республике стали еще 12 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
- С начала пандемии в Республике зарегистрировали 747 случаев смерти пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, - рассказали медики.
Всего по состоянию на сегодняшний день в ЛНР подтвердили 7997 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 6377 человек, 873 пациента все еще продолжают лечение.
Тем временем из-за сложной ситуации с коронавирусом власти не намерены смягчать правила въезда в Республику. Об этом заявил руководитель государства Леонид Пасечник во время интервью, которое он дал российскому информагентству ТАСС.
- По мере изменения эпидобстановки возможны изменения в ограничении передвижения, но в данный момент предпосылок к этому нет, - сказал он.
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