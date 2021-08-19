Шахтерску присвоили звание «Города воинской славы»

Шахтерск расположен в 60-ти километрах от Донецка в восточной части Донецкой Народной Республики, он ведет свою историю с 1764 года. Фото: shahtersk.org

Почетное звание - «Город воинской славы» - с нынешнего дня носит Шахтерск. Об этом говорится в Указе Главы Донецкой Народной Республики № 247 от 19 августа 2021 года, который подписал сегодня Денис Пушилин.

Таким решением власти хотят увековечить память героев Республики, проявивших при защите ее рубежей особое мужество и героизм.

- За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Шахтерска в борьбе за свободу и независимость Донецкой Народной Республики, присвоить городу Шахтерску почетное звание «Город воинской славы», - говорится в тексте обнародованного документа.

Напомним, закон о присвоении почетного звания «Город воинской славы» был принят депутатами Народного Совета ДНР в 2016 году - для увековечивания истории борьбы за свободу Донбасса.

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