Украинская армия выпустила около полсотни снарядов по ДНР

Днем ранее киевские силовики четыре раза нарушили условия перемирия в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки украинские военные нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ДНР шесть раз. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 48 единиц, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что в зону обстрелов противника попали окрестности поселков Жабуньки и Крутая Балка на донецком, поселка Доломитное на горловском и сел Ленинское и Белая Каменка на мариупольском направлениях.

При их обстрелах киевские силовики применяли крупнокалиберное оружие - 82 и 120-миллиметровые минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Сообщается, что украинская сторона в СЦКК вновь проигнорировала все запросы Республики по установлению режима тишины.

Напомним, днем ранее киевская армия четыре раза нарушала условия перемирия в Донбассе.

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Об этом сообщили в НМ ЛНР (подробнее)