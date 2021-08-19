Леонид Пасечник: «Как и сотни тысяч жителей, буду голосовать на выборах в Госдуму»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

В голосовании на предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации будет участвовать Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Такое заявление он сделал во время интервью, которое дал журналистам российского информагентства ТАСС.

- Как и сотни тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, воспользуюсь своим избирательным правом и буду голосовать. Тем более, что у нас есть возможность сделать это дистанционно, - отметил он в разговоре.

Глава Республики подчеркнул, что для жителей Донбасса в этом отношении созданы самые оптимальные условия.

- Мы постепенно вливаемся в правовое поле России. То есть Россия теперь не просто признает наши документы, но и дает возможность в полной мере получать огромный спектр государственных услуг, - озвучил свою позицию лидер ЛНР.

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