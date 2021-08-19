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Здоровье19 августа 2021 13:03

В ЛНР не будут смягчать правила въезда в Республику из-за сложной ситуации с коронавирусом

Станица Луганская по-прежнему остается закрытой для граждан
Ирина ДМИТРИЕВА
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В Республике введены ограничения на пересечение линии соприкосновения у Станицы Луганской

В Республике введены ограничения на пересечение линии соприкосновения у Станицы Луганской

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Никаких предпосылок к смягчению правил въезда в Луганскую Народную Республику сейчас нет. Об этом заявил глава государства Леонид Пасечник во время интервью, которое он дал российскому информагентству ТАСС.

- По мере изменения эпидобстановки возможны изменения в ограничении передвижения, но в данный момент предпосылок к этому нет, - считает он.

Лидер Республики пояснил, что введение коронавирусных ограничений в условиях пандемии уже давно стало всемирно признанной практикой.

- Именно поэтому, наряду со стремительным распространением COVID-19 на территории Украины, нами были введены ограничения на пересечение линии соприкосновения у Станицы Луганской. Но мы предусмотрели возможность пересекать КПВВ по жизненно важным обстоятельствам, - подчеркнул Глава ЛНР.

При этом добавил - такие причины могут стать основанием для въезда в страну и для жителей подконтрольных Украине районов.

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