В прифронтовых районах Донецка восстановят детские сады

В яслях-саду № 41 села Луганское строители перекрыли крышу и оборудуют новую котельную. Фото: vsednr.ru

В Донецке взялись за восстановление детских садов, расположенных в прифронтовых районах. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Новые окна уже установили в яслях-саду № 353 Ленинского района. Кроме того, там монтируют наружные и внутренние откосы, а также двери.

- Заканчивается ремонт системы теплых полов, - рассказал мэр.

По словам Кулемзина, в Куйбышевском районе отремонтируют фасад и сделают внутреннюю отделку здания детсада № 56. Продолжается реставрация фасада и в Центре детского и юношеского творчества, где уже закончили ремонт системы электроснабжения и отопления.

А в селе Луганское под Донецком хотят привести в порядок все инженерные системы в яслях-саду № 41. Совсем скоро подрядчики приступят к разводке отопления и ремонту электросети в здании. Для этого закупили радиаторы и пластиковые трубы. А прежде - отремонтировали в детском саду крышу и демонтировали старое оборудование котельной.

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