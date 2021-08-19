Таможня ДНР «завернула» обратно контрабанду на 44,5 миллиона рублей

Чаще всего жители пытаются провезти в Республику одежду, автозапчасти и товары широкого потребления Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала этого года сотрудники таможенной службы Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики обнаружили и пресекли 378 фактов контрабандного провоза товаров через границу. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Пресечены контрабандные поставки товаров на сумму в 44,5 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что за указанное время таможенники выписали штрафы на общую сумму 27,5 миллионов рублей. Львиная доля нарушений была связана с провозом гражданами незадекларированных товаров и транспортных средств. Встречались случаи, когда декларирование проходило под другим именем. Были и попытки ввоза товаров в обход таможенного контроля - таких насчитали 30. Кроме того, служба выявила 13 фактов сокрытия перевозимых средств.

- Чаще всего жители пытаются провезти в Республику одежду, автозапчасти и товары широкого потребления. Самым резонансным случаем за этот год стала попытка вывезти в обход таможни седельный тягач «МАЗ 544069 320 021», который числился в ДНР в розыске с 2015 года, - сообщили в Миндоходов.

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