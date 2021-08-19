С 20 по 21 августа в Макеевке пройдет футбольный турнир памяти первого Главы ДНР Захарченко

К соревнованиям допускаются юноши 2012 года рождения и младше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу 8 команд из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также союзного государства - Абхазии, встретятся на международном юношеском футбольном турнире памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко, который пройдет в городе Макеевка с 20 по 21 августа. Об этом сообщили сотрудники Футбольного союза ДНР.

- Турнир состоится среди юношей 2012 года рождения и тех, кто младше, - рассказали в спортивной организации.

Уточняется, что от Донецкой Народной Республики выступят 5 команд, которые представляют Донецк, Макеевку, Харцызск и Горловку. От Луганской Народной Республики приедут спортсмены из Луганска и Алчевска, а вот честь Абхазии на футбольном поле будет отстаивать спортивный клуб из Нового Афона.

Групповой этап турнира запланирован на 20 августа, а матчи плей-офф и финальную часть проведут на следующий день.

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