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Общество18 августа 2021 18:20

С 19 августа в пяти районах Донецка на треть сократится объем подачи воды

О проведении работ на Донецкой фильтровальной станции сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Такой режим подачи воды продлится до завершения ремонтных работ

Такой режим подачи воды продлится до завершения ремонтных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12.00 19 августа в пяти районах Донецка на 30% сократится объем подачи воды. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По причине проведения ремонтных работ на водоводе № 14 будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, - сказал он.

Такой режим подачи воды сохранится до окончания ремонта в пяти районах города: Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском.

- На стабилизацию режима водоснабжения потребуется двое суток после запуска фильтровальной станции, - сообщил градоначальник.

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