За сутки коронавирус в ДНР выявили у 341 жителя

От коронавируса в ДНР за сутки вылечились 226 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 17 августа исследований коронавирус в ДНР выявлен еще у 341 жителя.

- По состоянию на 10.00 18 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 52 810 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 43 485 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3808 летальных случая. Лечение продолжают 5452 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

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