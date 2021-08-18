В ДНР открыли памятник Герою СССР, легендарной летчице Лидии Литвяк

В ДНР установили памятник Лидии Литвяк. Фото: НС ДНР

18 августа в селе Дмитровка Шахтерского района открыли памятник Герою Советского Союза, легендарной летчице Лидии Литвяк.

- Были приложены огромные усилия, чтобы сегодня мы имели возможность открыть этот мемориал, - говорит председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. - Я уверен, что он не только будет хорошим основанием для воспитания молодого поколения, но и станет еще одним кирпичиком нашей совместной истории с Россией и всеми остальными республиками, которые внесли вклад в разгром фашизма.

Лидия Литвяк – советский летчик-истребитель, командир авиационного звена, старший лейтенант, Герой Советского Союза. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях за всю историю боевой авиации.

Летчица прожила короткую жизнь. В возрасте неполный 22 лет она погибла в бою за освобождение Донбасса.

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