Забрался на дерево за абрикосами, а спуститься не смог: Сотрудники МЧС ЛНР спасли жителя Луганска

Спасатели помогли мужчине спуститься с дерева. Фото: МЧС ЛНР

В Луганске спасатели помогли спуститься с дерева местному жителю, который забрался на него за абрикосами, чтобы сварить варенье. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

- Сегодня в 05.11 поступило сообщение от местных жителей о том, что на дерево забрался мужчина, а обратно не может слезть, - рассказывают спасатели. - По прибытию выяснилось, что 36-летний житель находился на высоте третьего этажа. Спасатели поставили выдвижную лестницу, и мужчина без проблем спустился вниз.

Луганчанин взобрался на дерево, чтобы насобирать абрикос для варки варенья.

- Но так увлекся, что не заметил, как оказался на высоте, - говорят в МЧС ЛНР. - Благо, соседи вовремя его обнаружили, и ему не пришлось с самого утра криками будить весь дом.

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