В ЛНР прибыла гуманитарная помощь ООН и Красного Креста

В ЛНР прибыл гумконвой. Фото: МИД ЛНР

Через пропускной пункт «Луганск-Счастье» в Луганскую Народную республику прибыла гуманитарная помощь Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ЛНР.

- 19 грузовых машин международного гуманитарного конвоя УВКБ ООН и МККК зашли на территорию Луганской Народной Республики через пока еще не открытый пункт пропуска «Луганск-Счастье», - говорится в сообщении.

В состав груза вошли медицинские препараты, приборы и оборудование, школьные наборы и строительные материалы, предназначенные для ремонта домостроений, поврежденных в ходе боевых действий.

- Гуманитарная помощь от международных организаций доступна жителям Донбасса во многом благодаря взносам, которые делает Российская Федерация, - сказали в МИД Республики.

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