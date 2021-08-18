Выпивший луганчанин спокойно наблюдал с улицы, как его ищут пожарные в горящей квартире

Пожарные искали в горящей квартире мужчину, пока тот наблюдал за этим с улицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир двухэтажного дома в селе Фабричное Лутугинского района произошел пожар. На место прибыли пожарные. Они вошли в квартиру. Часть группы начала тушить горящий диван, другая – искать хозяина.

- Как оказалось, погорелец все это время находился во дворе, молча наблюдая за происходящим, - рассказали пожарные ЛНР. - Объяснить произошедшее мужчина не смог.

Врачи Луганской республиканской клинической больницы, куда был доставлен хозяин квартиры, установили, что от пожара мужчина не пострадал, но находится в состоянии алкогольного опьянения.

- Со слов родственницы, брат живет один, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, злоупотребляет алкоголем и постоянно курит в квартире. Скорее всего, непотушенная сигарета и стала причиной пожара, - рассказали спасатели Республики.

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