Для идентификации останков жертв украинской агрессии в Республиках Донбасса создадут базы данных ДНК

Дмитрий Калашников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой и Луганской Народных Республиках создадут базы данных ДНК для проведения идентификации останков жертв агрессии ВСУ. Об этом сообщил начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников.

- За последние семь лет в ДНР уже созданы две базы ДНК, это прежде всего биологический архив трупного материл, много из этого архива уже генотипировано и находится в цифровом виде, - сказал он.

Калашников отметил, что сейчас нужно создавать так называемый живой архив.

- Это биологический архив родственников, которые разыскивают своих пропавших без вести, - говорит начальник судмедэкспертизы ДНР. - Мы разработаем какой-то механизм совместно с прокуратурой ЛНР и ДНР, чтобы даже люди (из ЛНР) не ехали к нам, а, чтобы биологический материал, который вы будете здесь отбирать у родственников, потом будем перевозить на основании запроса прокуратуры, типировать его в Донецке.

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