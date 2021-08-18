Результаты экспертизы останков жертв ВСУ извлеченных из стихийных захоронений: Жители погибли от минно-взрывных и огнестрельных ранений

Анна Сорока Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По результатам исследований извлеченных из стихийных захоронений останков жертв ВСУ эксперты пришли к заключению, что жители погибли от минно-взрывных и огнестрельных ранений. Об этом заявила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

- 11 августа представители межведомственной рабочей группы извлекли из стихийного захоронения в селе Сабовка останки уроженки Родаково Татьяны Колос, погибшей при обстреле со стороны киевских силовиков 8 августа 2014 года. Провели сразу экспертизу и получили подтверждение, что женщина погибла в результате взрывной травмы, - рассказала она.

Она отметила, что останки еще девяти жертв ВСУ были извлечены из стихийного захоронения в Славяносербском районе 17 августа.

- Тоже огнестрельные, взрывные травмы. Все - погибшие в июне 2014 года, - подчеркнула Анна Сорока.

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