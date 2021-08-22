Как в ДНР будет проходить учебный год в школах

Учебный год начнется традиционно - 1 сентября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Учебный год в школах Донецкой Народной Республики стартует традиционно – 1 сентября, а завершится 27 мая. Об этом сообщили в министерстве образования и науки ДНР.

Отмечается, что праздник «Первого звонка» должен быть проведен на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований социального дистанцирования.

В образовательном ведомстве государства установили сроки каникул для школьников:

осенние школьные каникулы - с 30 октября по 7 ноября;

зимние – с 29 декабря по 9 января;

весенние – с 26 марта по 3 апреля.

- Дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 14 по 20 февраля, - сообщили в министерстве образования и науки Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города и День шахтера в Донецке 2021: программа мероприятий

«Комсомолка» публикует программу мероприятий на День города и День шахтера (подробнее)