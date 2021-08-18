Омбудсмен ДНР: Участие Украины в вопросе поиска без вести пропавших лиц в Донбассе позволило бы ускорить завершение данного процесса

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в ходе подписания договора с Луганской Народной Республикой об обмене информацией по поиску без вести пропавших заявила, что участие Украины ускорило бы процесс.

- Участие Украины в вопросе поиска без вести пропавших лиц в Донбассе позволило бы ускорить завершение данного процесса, - заявила она.

Морозова отметила, что в 2019 году в Украине приняли закон «О пропавших без вести», но к работе комиссия не приступила, финансирования выделено не было.

- Хотелось бы, чтобы наши оппоненты не политизировали сугубо гуманитарную тему и, если бы мы могли бы привлечь их, мы бы в два раза быстрее сделали очень большую часть работы, - говорит Дарья Васильевна. - ДНР в минской гуманитарной подгруппе будет поднимать и дальше тему включения Украины в данный процесс. И я надеюсь, что результат будет.

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