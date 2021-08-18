ВСУ обстреляли село Белая Каменка на юге ДНР

ВСУ не прекращают обстрелов. Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования, в первой половине дня, 18 августа, обстреляли из минометов село Белая Каменка на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся из района подконтрольного Киеву населенного пункта Старогнатовка в 10.45, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по населенному пункту киевские силовики выпустили семь мин калибром 120 миллиметров.

За прошедшие сутки украинская армия обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики, применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

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