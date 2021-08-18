Омбудсмен ДНР о стихийных захоронениях жертв украинской агрессии: Выжившие хоронили убитых своими силами под несмолкающий грохот орудий

В Республиках Донбасса активизировали работу по поиску без вести пропавших в ходе войны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике начнутся работы по вскрытию захоронений жертв украинской агрессии. 19 августа на кладбище «Овсяное» в Снежном извлекут останки более 50 мирных граждан.

- Стихийные захоронения появились здесь летом 2014 года, когда украинские войска прицельно били по городу и его окрестностям, - сказал Морозова.

Дарья Васильевна отметила, что в тех условиях просто невозможно было зафиксировать смерть документально.

- Выжившие хоронили убитых своими силами под несмолкающий грохот орудий. Люди зачастую не знали даже имени того, кого провожают в последний путь, - подчеркнула омбудсмен ДНР.

Напомним, что в Луганской народной Республике вскрытия захоронений жертв украинской агрессии начались 11 августа. В селе Сабовка, Славяносербского района, извлекли останки мирной жительницы Татьяны Колос, которая в ходе украинского обстрела получила смертельные ранения, возвращаясь с работы, ее захоронили на месте гибели, в поле.

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