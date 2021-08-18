Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бесследное исчезновение людей – одно из ужасающих последствий вооруженной агрессии Украины в Донбассе. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- С 2014 года в ходе поисковых работ только на территории ДНР обнаружены порядка 130 мест захоронения без вести пропавших лиц. Погибшими найдены 253 человека, - сказала Дарья Морозова. - В настоящий момент остается неизвестным местонахождение еще 354 человек.

Морозова отметила, что это не просто цифры - это – сотни человеческих трагедий.

- Мы обязаны в них разобраться, чтобы восстановить справедливость, увековечить память погибших, облегчить страдания родственников жертв украинской агрессии и привлечь к ответственности виновных, - сказала Дарья Васильевна.

Работы по вскрытию захоронений жертв украинской агрессии уже стартовали в ЛНР. В ДНР начнут работы - 19 августа.

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